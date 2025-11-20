İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:18
    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ilə Beynəlxalq Eşitmə Məhdudiyyətli Şəxslərin İdman Komitəsi (ICSD) arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Deflimpiya Komitəsindən məlumat verilib.

    Qurumun İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ICSD-nin prezidenti Kosa Adamla görüşüb. XXV Yay Deflimpiya Oyunlarında ölkəmizin idman tarixində ilk dəfə olaraq medal qazanması münasibətilə keçirilən görüşdə Anar Bayramov bildirib ki, cüdoçu Coşqun Əliyev (60 kq) beynəlxalq yarışlarda kifayət qədər təcrübələri olan idmançıları məğlub edərək gümüş medal qazanıb. Bununla da Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq Deflimpiya Oyunlarında gümüş medal qazanan deflimpiyaçı kimi tarixə düşüb.

    ICSD prezidenti Adam Kosa isə tarixi hadisə münasibətilə Azərbaycan nümayəndə heyətini təbrik edib və növbəti yarışlarda idmançılarımıza uğurlar arzulayıb. Görüşdə həmçinin ölkəmizdə deflimpiya hərəkatının inkişafı, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi də aparılıb.

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi Anar Bayramov Beynəlxalq Eşitmə Məhdudiyyətli Şəxslərin İdman Komitəsi

    Son xəbərlər

    12:46

    Gələn il iki Günəş və Ay tutulması baş verəcək

    Digər
    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti