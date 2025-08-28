    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Azərbaycan cüdoçusu: "Gənclər arasında Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm"

    Fərdi
    • 28 avqust, 2025
    • 12:03
    Azərbaycan cüdoçusu: Gənclər arasında Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm

    Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən yeniyetmə cüdoçuların dünya çempionatında bürünc medal qazanan Azərbaycan təmsilçisi Anar Quliyev (50 kq) gənclərin kateqoriyasında Avropa və dünya çempionu olmaq istəyir.  

    İdmançı bu barədə "Report"un turnirə ezam olunan əməkdaşına açıqlama verib.

    O, mundialda üçüncü olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Daha yaxşı nəticə əldə edə bilərdim. Amma bürünc medalla kifayətləndim. Uduzduğum görüşdə parterdə bir az boşluq verdim. Ona görə belə alındı. 1/4 finalda məğlub olduğum qazaxıstanlı rəqibim də bürünc medal qazandı. Qızıl mükafat əldə edən özbək idmançı ilə daha əvvəl üz-üzə gəlmişəm. Həmin vaxt 46 kq çəkidə, finalda qarşılaşmışdım. Amma məğlub olmuşdum". 

    A.Quliyev növbəti il gənclərin kateqoriyasında mübarizə aparacağını vurğulayıb:

    "Demək olar ki, bu, yeniyetmələrdə son yarışım idi. Yeniyetmələr arasında Avropa çempionu olmuşam. Gənclərdə Avropa ilə yanaşı, dünya çempionu olmağı da hədəfləyirəm. Karyeramda əsas məqsədim isə böyüklər arasında olimpiya çempionu olmaqdır". 

    Qeyd edək ki, dünya çempionatında fərdi mübarizə avqustun 30-da bitəcək. Avqustun 31-də qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.

    #cüdo   #dünya çempionatı   #Bürünc medal  

