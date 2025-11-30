Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 30 noyabr, 2025
- 19:16
Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı +100 kq çəkidə üçüncü yeri tutub.
O, həlledici görüşdə Niderland təmsilçisi Yur Spaykersi ipponla məğlub edərək fəxri kürsüyə yüksəlib.
Yığmanın digər üzvləri - Əhməd Yusifov (60 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Camal Qamzatxanov (+100 kq) turniri 5-ci yerdə başa vurublar.
Qeyd edək ki, ilk üç qarşılaşmasında qələbə qazanan Murad Fətiyev zədələndiyi üçün yarımfinal mərhələsində mübarizəni davam etdirə bilməyib.
Son xəbərlər
19:22
WSJ: Trampın narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startaplarının inkişafını stimullaşdırırDigər ölkələr
19:16
Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıbFərdi
19:12
KİV: ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar Mayamidəki qolf klubunda keçiriləcək - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:54
Cəlilabadda 35 yaşlı kişinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
18:47
Qırğızıstanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
18:44
Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli bütün ümidlərini Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrə bağlayıblar - RƏYDaxili siyasət
18:30
Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edibFutbol
18:22
Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcəkRegion
18:14
Video