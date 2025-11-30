İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 30 noyabr, 2025
    • 19:16
    Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı +100 kq çəkidə üçüncü yeri tutub.

    O, həlledici görüşdə Niderland təmsilçisi Yur Spaykersi ipponla məğlub edərək fəxri kürsüyə yüksəlib.

    Yığmanın digər üzvləri - Əhməd Yusifov (60 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Camal Qamzatxanov (+100 kq) turniri 5-ci yerdə başa vurublar.

    Qeyd edək ki, ilk üç qarşılaşmasında qələbə qazanan Murad Fətiyev zədələndiyi üçün yarımfinal mərhələsində mübarizəni davam etdirə bilməyib.

    Böyük Dəbilqə cüdo medal

    Son xəbərlər

    19:22

    WSJ: Trampın narkotrafikə qarşı mübarizəsi müdafiə startaplarının inkişafını stimullaşdırır

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    19:12

    KİV: ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar Mayamidəki qolf klubunda keçiriləcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:54

    Cəlilabadda 35 yaşlı kişinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:47

    Qırğızıstanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:44

    Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli bütün ümidlərini Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrə bağlayıblar - RƏY

    Daxili siyasət
    18:30

    Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    18:22

    Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcək

    Region
    18:14
    Video

    "M/T Mersin" neft tankeri Seneqal sahilləri yaxınlığında həyəcan siqnalı verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti