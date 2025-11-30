Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема
Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в столице ОАЭ Абу-Даби.
Как сообщает Report, спортсмен занял третье место в весовой категории +100 кг.
В поединке за бронзу Кокаури одолел представителя Нидерландов Юра Спайкерса иппоном.
Ахмед Юсифов (60 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг) завершили турнир на 5-м месте.
Отметим, что Мурад Фатиев, одержавший победу в первых трех поединках, не смог продолжить борьбу на полуфинальной стадии из-за травмы.
