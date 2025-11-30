Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    • 30 ноября, 2025
    • 19:45
    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема

    Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в столице ОАЭ Абу-Даби.

    Как сообщает Report, спортсмен занял третье место в весовой категории +100 кг.

    В поединке за бронзу Кокаури одолел представителя Нидерландов Юра Спайкерса иппоном.

    Ахмед Юсифов (60 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг) завершили турнир на 5-м месте.

    Отметим, что Мурад Фатиев, одержавший победу в первых трех поединках, не смог продолжить борьбу на полуфинальной стадии из-за травмы.

    дзюдо турнир Большого шлема ОАЭ
    Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində bürünc medal qazanıb
    Elvis

    Последние новости

    20:28

    Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты

    Другие страны
    20:06

    Министры ОПЕК+ подтвердили принятые решения об уровнях добычи на 2026 год - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    19:55
    Видео

    В Майами начались переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:45

    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    19:32

    В Киеве ответили Астане об атаках на КТК: Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу

    Другие страны
    19:12

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-28"

    Другие страны
    18:55

    WSJ: Борьба Трампа с наркотрафиком стимулирует развитие оборонных стартапов

    Другие страны
    18:22

    В Кыргызстане завершилось голосование на выборах в парламент - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    18:07
    Видео

    Нефтяной танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

    Другие страны
    Лента новостей