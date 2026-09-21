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    Azərbaycan cüdoçuları Sarayevoda kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 18:23
    Azərbaycan cüdoçuları Sarayevoda kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Azərbaycan cüdoçuları Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəklər.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yarışda ölkəmizi yeniyetmələr və gənclər arasında ölkə birinciliyinin qalibi olan 4 cüdoçu təmsil edəcək.

    Yeniyetmələr arasında Sadiq Abdullayev (tori) və Rəcəb Əkbərov (uke) tatami üzərinə çıxacaqlar. Gənclərin heyətində isə Famil Əsədov (tori) və Yusif Əhmədov (uke) yer alıb.

    Onlar "nage-no-kata" üzrə mübarizə aparacaqlar.

    Sentyabrın 26-27-də keçiriləcək dünya çempionatına 35 ölkədən 462 cüdoçu qatılacaq.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Kata üzrə dünya çempionatı

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