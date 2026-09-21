Azərbaycan cüdoçuları Sarayevoda kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəklər
Fərdi
- 21 sentyabr, 2026
- 18:23
Azərbaycan cüdoçuları Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəklər.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yarışda ölkəmizi yeniyetmələr və gənclər arasında ölkə birinciliyinin qalibi olan 4 cüdoçu təmsil edəcək.
Yeniyetmələr arasında Sadiq Abdullayev (tori) və Rəcəb Əkbərov (uke) tatami üzərinə çıxacaqlar. Gənclərin heyətində isə Famil Əsədov (tori) və Yusif Əhmədov (uke) yer alıb.
Onlar "nage-no-kata" üzrə mübarizə aparacaqlar.
Sentyabrın 26-27-də keçiriləcək dünya çempionatına 35 ölkədən 462 cüdoçu qatılacaq.
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