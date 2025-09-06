Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublar
Fərdi
- 06 sentyabr, 2025
- 16:54
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublar.
Bu barədə "Report"a Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Şokır Beltekulının xatirəsinə həsr olunan A kateqoriyalı ənənəvi yarışda Məhəmməd Aşırəliyev (60 kq) və Ruslan Rüstəmov (65 kq) fəxri kürsüyə yüksəliblər. Hər iki boksçu bürünc medal qazanıb.
Son xəbərlər
17:35
88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıbDigər ölkələr
17:25
Foto
Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıbFərdi
17:15
"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıbKomanda
17:12
Foto
Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilibDigər
16:59
Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKAİnfrastruktur
16:58
Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edibDünya
16:54
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublarFərdi
16:45
Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölübHadisə
16:40