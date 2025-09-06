Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublar

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    06 sentyabr, 2025
    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Şokır Beltekulının xatirəsinə həsr olunan A kateqoriyalı ənənəvi yarışda Məhəmməd Aşırəliyev (60 kq) və Ruslan Rüstəmov (65 kq) fəxri kürsüyə yüksəliblər. Hər iki boksçu bürünc medal qazanıb.

