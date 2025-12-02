İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:56
    Azərbaycan boksçuları Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər

    Azərbaycan boksçuları dekabrın 3-də Rusiyanın Yuqorsk şəhərində start götürəcək neft ölkələri arasında Dünya Kubokunda iştirak edəcəklər.

    Azərbaycan Boks Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yarış dörd gün davam edəcək.

    Sibirdə nefti kəşf edən azərbaycanlı Fərman Salmanovun xatirəsinə həsr olunan yarışda məşqçi Rafiq İsmayılovun rəhbərliyi altında Yadigar Əliyev, Ramal Yolçiyev (hər ikisi 51 kq), Mətin Məmmədov (57 kq), Əli Miriyev (60 kq), Ruslan Bayramov (63,5 kq), Malik Həsənov (67 kq), Novruzəli Quliyev və Rasim Çobanlı (hər ikisi 75 kq) rinqə çıxacaq.

    Yarışda ölkəmizi Anar Nağdıyev referi kimi təmsil edəcək.

    Qeyd edək ki, Dünya Kubokunda 15 ölkənin boksçuları güclərini yoxlayacaq.

