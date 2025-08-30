Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı: "Məqsədim dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir"
Fərdi
- 30 avqust, 2025
- 18:02
Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı Məhəmmədəli Əliyev qarşıdan gələn dünya çempionatında ən yüksək yerlərdən birini tutmağı hədəfləyib.
"Report" xəbər verir ki, 6 qat respublika çempionu iştirak etdiyi turnirdə ikinci yeri tutduğu üçün sevincli olduğunu deyib:
"Yarışda ikinci yeri tutduğuma görə sevincliyəm. Məqsədim qarşıdan gələn dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir. Bunun üçün əlimdən gələni edəcəyəm".
Qeyd edək ki, kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında ölkənin müxəlif bölgələrini təmsil edən 60-dan çox peşəkar idmançı çempionluq uğrunda mübarizə aparıb.
