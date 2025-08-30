    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı: "Məqsədim dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir"

    Fərdi
    • 30 avqust, 2025
    • 18:02
    Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı: Məqsədim dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı Məhəmmədəli Əliyev qarşıdan gələn dünya çempionatında ən yüksək yerlərdən birini tutmağı hədəfləyib.

    "Report" xəbər verir ki, 6 qat respublika çempionu iştirak etdiyi turnirdə ikinci yeri tutduğu üçün sevincli olduğunu deyib:

    "Yarışda ikinci yeri tutduğuma görə sevincliyəm. Məqsədim qarşıdan gələn dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir. Bunun üçün əlimdən gələni edəcəyəm".

    Qeyd edək ki, kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında ölkənin müxəlif bölgələrini təmsil edən 60-dan çox peşəkar idmançı çempionluq uğrunda mübarizə aparıb.

    Məhəmmədəli Əliyev   Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası   Azərbaycan çempionatı  

    Son xəbərlər

    18:33

    Siyarto: Macarıstan onu resurslarla təmin edən Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalara icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    18:25

    Kanadalı qonaq Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərin ailə üzvlərinin Cenevrədəki aksiyasını dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:19

    Aİ ölkələrinin XİN başçıları növbəti həftə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinə qayıdacaqlar

    Digər ölkələr
    18:13

    Bakıda avtomobil piyadanı vurub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    18:04

    Ukrayna hərbçiləri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin partlayıcı anbarını məhv ediblər

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı: "Məqsədim dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir"

    Fərdi
    17:53

    Yaylagül Ramazanova: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan çempionatı mənim üçün çətin keçmədi"

    Fərdi
    17:44
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:40

    Rusiya ordusu martdan bəri Ukraynada 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti