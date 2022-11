Azərbaycan Badminton Federasiyası daha bir tarixi uğura imza atıb

İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində Avropa Ədalətli Oyun Hərəkatının (European Fair Play Movement) təşkilatçılığı və İtaliyanın Ədalətli Oyun Milli Komitəsinin dəstəyi ilə "The European Fair Play Plaque of Merit and Diploma" mövzusunda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının mükafatlandırılma mərasimi keçirilib. "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Badminton Federasiyası (ABF) "Ədalətli Oyun Ruhu" nominasiyasında qalib gəlib. Badminton Federasiyasının marketinq meneceri Aydan Məmmədhəsənovaya təqdim olunan mükafat Azərbaycana verilmiş ilk "Fair Play" mükafatıdır. Mərasimdə Azərbaycanda badmintona olan marağın gündən-günə artdığı bildirilib. Qeyd edilib ki, inklüzivlik və para-badminton istiqamətləri, eləcə də cəzaçəkmə müəssisələrində badmintonun təbliği federasiyanın prioritet istiqamətlərindən biridir. Məhz bunun nəticəsidir ki, ABF həm etik dəyərlər və ədalətli oyun ideyalarının qorunmasındakı təşəbbüslərinə, həm də cəzaçəkmə müəssisələrində reallaşdırılan tədbirlər, eləcə də inklüziv və para-badmintonun inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrə görə bu nominasiya üzrə mükafatlandırılıb.