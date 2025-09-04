İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:38
    Azərbaycanın 6 badmintonçusu tarixdə ilk dəfə Top-100də yer alıb

    Azərbaycanın 6 badmintonçusu tarixdə ilk dəfə "Top-100"də yer alıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Badminton Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Dünya Badminton Federasiyasının (BWF) açıqladığı yeni reytinq siyahısında Azərbaycanın 6 təmsilçisi 4 kateqoriya üzrə "Top-100"də yer alıb.

    Tokio və Paris olimpiadasının iştirakçısı Edi Reski Dviçayo kişilərin şəxsi yarışında 78-cidir. Paris olimpiadasında ən gənc badmintonçu olan Keişa Fatimə Zəhra isə qadınların şəxsi kateqoriyasında 57-ci sırada yer alıb.

    Kişilərin qoşa yarışında Aqil Qəbilov-Diki Pangestu tandemi reytinqdə 78-ci, Cahid Əlhəsənov-Həcər Nuriyeva cütü isə 92-ci pillədə qərarlaşıb.

    Ülvi Hüseynov yeniyetmə oğlanların şəxsi kateqoriyasında dünya üzrə reytinq sıralamasında 28-ci, Həcər Nuriyeva isə qızların şəxsi kateqoriyasında 53-cü sıradadır.

    İdmançıların reytinq siyahısında ilk "100-lük"də yer alması Azərbaycan Badminton Federasiyasının 2025-2028-ci illəri əhatə edəcək inkişaf strategiyasının əsas hədəflərindən biridir.

    Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə badmintonçular reytinqdə 4 kateqoriya üzrə yer alıblar. 

