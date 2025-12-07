İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Aydın Süleymanlı: "Məqsədim Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaqdır"

    Fərdi
    • 07 dekabr, 2025
    • 15:09
    Aydın Süleymanlı: Məqsədim Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaqdır

    Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı Xankəndidə keçiriləcək 11-ci Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    A.Süleymanlı turnirin gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçəcəyini söyləyib:

    "Turnirdə güclü şahmatçılar mübarizə aparacaq. İştirakçı sayının altı olması yarışın daha da maraqlı olacağından xəbər verir. Məqsədim daha yaxşı çıxış etmək və Xankəndidə qaliblər sırasında yer almaqdır".

    Qeyd edək ki, Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan turnirə Xankəndidə dekabrın 9-da start veriləcək.

    Aydın Süleymanlı şahmatçı Vüqar Həşimov Memorialı

    Son xəbərlər

    15:35

    Benində çevriliş cəhdinin qarşısı alınıb ​​- YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    15:21

    Abşeronda mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    15:16
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədilə Çində toplantı keçirilib

    Xarici siyasət
    15:09

    Aydın Süleymanlı: "Məqsədim Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaqdır"

    Fərdi
    14:51

    Bəqayi: Tehran və Vaşinqton arasında birbaşa dialoq yoxdur

    Region
    14:32

    Yaponiya Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib

    Digər ölkələr
    14:08

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci oyunda da qələbə qazanıb

    Komanda
    14:03

    İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcək

    Region
    13:47

    İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti