Aydın Süleymanlı: "Məqsədim Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaqdır"
Fərdi
- 07 dekabr, 2025
- 15:09
Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı Xankəndidə keçiriləcək 11-ci Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaq istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
A.Süleymanlı turnirin gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçəcəyini söyləyib:
"Turnirdə güclü şahmatçılar mübarizə aparacaq. İştirakçı sayının altı olması yarışın daha da maraqlı olacağından xəbər verir. Məqsədim daha yaxşı çıxış etmək və Xankəndidə qaliblər sırasında yer almaqdır".
Qeyd edək ki, Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan turnirə Xankəndidə dekabrın 9-da start veriləcək.
