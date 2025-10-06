İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Avropa çempionatında yarımfinala yüksələn Azərbaycan boksçularının sayı beşə çatıb

    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 09:17
    Avropa çempionatında yarımfinala yüksələn Azərbaycan boksçularının sayı beşə çatıb

    Çexiyanın Ostrava şəhərində boks üzrə keçirilən U-19 Avropa çempionatında 1/4 final görüşlərinə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, mərhələnin ikinci günündə Azərbaycan millisinin daha bir idmançısı yarımfinala yüksəlib.

    Zidan Hümbətov (55 kq) Saşa Menkaronini (İtaliya) məğlub edib – 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). O, yarımfinalda Riza Muhammed Safari (İngiltərə) ilə döyüşəcək.

    Bununla da yarımfinala yüksəlməklə özü üçün azı bürünc medalı təmin edən boksçuların sayı 5-ə yüksəlib. Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq), Sübhan Babayev (60 kq) və Banuçiçək Nəsirli (48 kq) final uğrunda oktyabrın 7-də mübarizə aparacaqlar. İlkanə Əhmədova (+80 kq) ilə Hümbətov isə yarımfinal görüşünə 1 gün sonra çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 6-sı Avropa çempionatında istirahət günüdür.

    boks Avropa çempionatı yarımfinal Zidan Hümbətov

    Son xəbərlər

    10:05

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub

    Fərdi
    09:58

    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    09:57

    FHN: Ötən həftə 201 yanğına çıxış olub, 14 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    09:52

    Bu ilin III rübündə 429 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb

    Daxili siyasət
    09:46
    Foto

    Layiqli Əmək Səfirləri ilə görüş keçirilib

    Biznes
    09:39

    İndoneziyada ölənlərin sayı 52-yə çatıb

    Digər ölkələr
    09:37

    "Barselona"nın qapıçısı Premyer Liqa klublarından birinə keçə bilər

    Futbol
    09:19

    Sumqayıtda partlayıcı maddələr aşkar edilib

    Hadisə
    09:17

    Avropa çempionatında yarımfinala yüksələn Azərbaycan boksçularının sayı beşə çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti