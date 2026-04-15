İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Fərdi
    • 15 aprel, 2026
    • 18:01
    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən idmançılarımızın ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Kişilər

    60 kq, 1/8 final

    Balabəy Ağayev – Qal Blaziç (Sloveniya) / Andrea Karlino (İtaliya) cütünün qalibi ilə

    Əhməd Yusifov – Çarli Eyr (Böyük Britaniya) / Marton Andrasi (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/16 final

    Turan Bayramov – Nikolas Kuntse (Almaniya)

    73 kq, 1/16 final

    Hidayət Heydərov – Konstantinos Tsaparas (Yunanıstan)

    81 kq, 1/16 final

    Zelim Tçkayev – Nase Herkoviç (Sloveniya) / Vladislav Kolobov (Ukrayna) cütünün qalibi ilə

    Ömər Rəcəbli – Yahya Nurkoviç (Monteneqro) / Abdul-Kerim Tasuyev (Rusiya) cütünün qalibi ilə

    90 kq, 1/16 final

    Murad Fətiyev – Aleks Çeret (Rumıniya)

    100 kq, 1/16 final

    Zelim Kotsoyev – Nikola Pavlovski (Şimali Makedoniya)

    +100 kq, 1/8 final

    Kənan Nəsibov – Mateo Akiana Monqo (Fransa) / Erik Abramov (Almaniya) cütünün qalibi ilə

    Qadınlar

    48 kq, 1/16 final

    Könül Əliyeva – Amber Gersyes (Niderland)

    Şəfəq Həmidova – Erza Muminoviç (Kosova)

    52 kq, 1/16 final

    Leyla Əliyeva – Nikolina Nişaviç (Serbiya)

    Gültac Məmmədəliyeva – Karla Tavares Fernandeş (Lüksemburq)

    70 kq, 1/32 final

    Südabə Ağayeva – Maya Goşen (İsrail)

    +78 kq, 1/16 final

    Madina Kaisinova – Elis Startseva (Rusiya)

    Azərbaycan qitə birinciliyində 11 çəki dərəcəsində 9 kişi və 6 qadın olmaqla 15 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Mötəbər turnirdə 46 ölkədən 400 idmançı iştirak edəcək.

    Aprelin 16–19-da keçiriləcək Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi hər gün saat 10:00-da, final bloku isə 16:00-da start götürəcək.

    Cüdo üzrə Avropa çempionatı Püşkatma mərasimi Hidayət Heydərov Zelim Tçkayev Zelim Kotsoyev

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti