İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşib

    Fərdi
    • 26 mart, 2026
    • 11:45
    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşib

    Aprelin 16-19-u aralığında Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək ilkin heyət müəyyənləşib.

    İlkin siyahıya 9 kişi və 6 qadın olmaqla ümumilikdə 15 cüdoçu daxil edilib.

    Bunlar Balabəy Ağayev, Əhməd Yusifov (hər ikisi 60 kq), Ruslan Paşayev (66 kq), Hidayət Heydərov (73 kq), Zelim Tçkayev, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Murad Fətiyev (90 kq), Zelim Kotsoyev (100 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq), Könül Əliyeva, Şəfəq Həmidova (hər ikisi 48 kq), Leyla Əliyeva, Gültac Məmmədəliyeva (hər ikisi 52 kq), Südabə Ağayeva (70 kq), Madina Kaisinovadır (+78 kq).

    Qeyd edək ki, milli komandanın yekun heyəti yarışa bir həftə qalmış açıqlanacaq.

    Azərbaycanın cüdo millisi Cüdo üzrə Avropa çempionatı Hidayət Heydərov Zelim Kotsoyev Kənan Nəsibov

    Son xəbərlər

    12:18

    İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib

    Digər ölkələr
    12:18

    Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    12:12

    Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaq

    Region
    12:09

    Sahibə Qafarova Boao Forumunda Azərbaycanın qlobal təşəbbüslərindən danışıb

    Daxili siyasət
    12:02

    Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 36 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    11:49

    Türkiyədə 4.3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:45

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşib

    Fərdi
    11:40

    Abbas Əraqçi İran zəvvarlarına yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    11:36

    Çexiya 2 ayda Azərbaycandan 170 min tona yaxın neft alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti