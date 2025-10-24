ATF-nin vitse-prezidenti: "Dünya Taekvondo Federasiyası ilə əməkdaşlığımız uğurla davam edəcək"
- 24 oktyabr, 2025
- 13:08
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) Dünya Taekvondo Federasiyası ilə əməkdaşlığı bundan sonra uğurla davam edəcək.
Bu barədə "Report"a ATF-nin vitse-prezidenti Hikmət Səmədov açıqlama verib.
O, beynəlxalq qurumun Çinin Uşi şəhərində keçirilmiş Baş Assambleyasında iştirakı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Assambleyada taekvondonun gələcək inkişafı, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və idmançılar üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması istiqamətində mühüm qərarlar qəbul olundu. Assambleya çərçivəsində növbəti dövr üçün Dünya Taekvondo Federasiyasının rəhbər orqanlarına seçkilər keçirildi. Çunqvon Ço böyük səs çoxluğu ilə yenidən quruma prezidenti seçildi. Bununla yanaşı, yeni vitse-prezidentlər və İcraiyyə Komitəsinin üzvləri də müəyyənləşdi. Yeni komandanın taekvondonun qlobal miqyasda inkişafına və effektli idarəetmənin davam etdirilməsinə mühüm töhfələr verəcəyinə inanırıq".
H.Səmədov ATF-nin hədəflərindən də söz açıb:
"Azərbaycan Taekvondo Federasiyası olaraq bizim də əsas hədəfimiz qəbul olunan qərarların icrasında fəal iştirak etmək, beynəlxalq əməkdaşlığın və bu sahədə əlaqələrin daha da gücləndirilməsidir. Ümidvarıq ki, Dünya Taekvondo Federasiyası ilə əməkdaşlığımız bundan sonra da uğurla davam edəcək. Bildiyiniz kimi, tədbirdə həmçinin 2027-ci ildə taekvondo üzrə dünya çempionatının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilməsi qərara alındı. Bu, Qazaxıstanın ilk dəfə dünya çempionatına ev sahibliyi etməsi baxımından əlamətdar hadisə olacaq".