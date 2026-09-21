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    AMADA UEFA Gənclər Liqasında mübarizə aparacaq "Qarabağ"ın U-19 komandası üçün seminar keçirib

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 16:27
    AMADA UEFA Gənclər Liqasında mübarizə aparacaq Qarabağın U-19 komandası üçün seminar keçirib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) UEFA Gənclər Liqasında mübarizə aparacaq "Qarabağ"ın U-19 komandası üçün antidopinq maarifləndirmə seminarı keçirib.

    Bu barədə "Report"a agentliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Tədbirdə iştirakçılara dopinq nəzarəti prosesi, idmançıların hüquq və öhdəlikləri, antidopinq qayda pozuntuları, 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi və beynəlxalq standartlarda nəzərdə tutulan əsas dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bununla yanaşı, dopinqdən istifadənin sağlamlıq üçün yaratdığı risklər, idmançı karyerasına mənfi təsirləri, antidopinq qayda pozuntularının nəticələri və təmiz idmanın əhəmiyyəti vurğulanıb.

    İnteraktiv formatda təşkil edilən seminar zamanı gənc futbolçuları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, onların antidopinq sahəsində bilik və məlumatlılığının artırılmasına dəstək göstərilib.

    AMADA UEFA Gənclər Liqasında mübarizə aparacaq Qarabağın U-19 komandası üçün seminar keçirib
    AMADA UEFA Gənclər Liqasında mübarizə aparacaq Qarabağın U-19 komandası üçün seminar keçirib
    Azərbaycan Milli AntiDopinq Agentliyi (AMADA) Qarabağ U-19 UEFA Gənclər Liqası

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