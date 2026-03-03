"Adriatik incisi" beynəlxalq turniri: Azərbaycandan 9 boksçu yarışacaq
Fərdi
- 03 mart, 2026
- 12:11
Azərbaycan boksçuları martın 4-də Monteneqronun Budva şəhərində start götürəcək gənclər arasında "Adriatik incisi" beynəlxalq turnirinə qatılacaqlar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
8 gün davam edəcək yarışda məşqçilər Yadigar Məmmədov, Ceyhun Əbiyev və Elvin Məmişzadənin rəhbərliyi altında Aydın Qasımov (55 kq), Əli Baxışov (60 kq), Vüsal Xəlilov (65 kq), Rza Rzayev (70 kq), Renat Qiyaslı (75 kq), İsmayıl Vəliyev (80 kq), Heydər Əzməmmədov (85 kq), Zaur Səmədov (90 kq) və Səfdər Məmmədzadəyə (+90 kq) mübarizə aparacaqlar.
"Adriatik incisi"ndə İlqar Qasımzadə hakimlər sırasında yer alacaq.
