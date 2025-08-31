Açıq suda üzmə yarışının ən yaşlı iştirakçısı: İlk dəfə qatılmağıma baxmayaraq, çətinlik çəkmədim

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    İlk dəfədir, üzgüçülük üzrə yarışda iştirak edirəm, lakin buna baxmayaraq, çətinlik çəkmədim.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Mingəçevirdə keçirilən "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışının ən yaşlı iştirakçısı, tanınmış xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun nəvəsi Akif Qaryağdı deyib.

    "Bir ildir, vətənə qayıtmışam. Amerikada basketbol idman növü ilə məşğul olmuşam, üzməyi də yaxşı bacarıram. Bu yarışa da məni dostum dəvət etdi, mən də bu dəvəti qəbul edib gəldim. İlk dəfədir, üzgüçülük üzrə yarışda iştirak edirəm, lakin buna baxmayaraq, çətinlik çəkmədim. Təşkilatçılara təşəkkür edirəm".

