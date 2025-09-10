ABŞ-dən olan olimpiya mükafatçısı diskvalifikasiya edilib
Fərdi
- 10 sentyabr, 2025
- 12:52
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı, ABŞ-dən olan atlet Reyven Sanders diskvalifikasiya edilib.
"Report" ABŞ Antiopinq Agentliyinə (USADA) istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançı 2.5 illik cəza alıb.
Buna onun antidopinq qaydalarını pozması səbəb olub. Atlet 2024-cü ildə üç dəfə harada olduğu barədə məlumat verməyib. Onun cəzası 2024-cü ilin dekabrından hesablanacaq. Həmin vaxtdan sonra qazandığı bütün mükafatlar da ləğv edilib.
Qeyd edək ki, Reyven Sanders Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçirilmiş olimpiadada güllə atıcılığı növündə gümüş medal əldə edib.
