İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    ABF-nin baş katibi milli komandanın oyunçuları ilə görüşüb

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 11:37
    ABF-nin baş katibi milli komandanın oyunçuları ilə görüşüb

    Azərbaycan Badminton Federasiyasının (ABF) baş katibi Ramil Hacıyev 30 sentyabr - 10 oktyabrda Türkiyənin İstanbul şəhərində parabadminton üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək milli komandanın oyunçuları və ailə üzvləri ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a ABF-dən məlumat verilib.

    Qurum rəsmisi onlara qarşıdakı turnirdə uğurlar arzulayıb. O, turnirdə iştirak üçün göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Paralimpiya Komitəsinə təşəkkürünü bildirib.

    Komandanın baş məşqçisi Teymur Abbasov parabadmintonçularımızın hazırlıq prosesi ilə bağlı məlumat verərək Avropa çempionatında ölkəmizi uğurlu təmsil etmək üçün əllərindən gələni edəcəklərini deyib.

    Azərbaycan ilk dəfə parabadminton üzrə Avropa çempionatında geniş heyətlə təmsil olunacaq. Milli qitə çempionatına 10 idmançı ilə qatılacaq. İbrahim Əliyev, Minəbəyim Rəhmanzadə, Nicat Allahverdiyev, Ayan Əliyeva, Zəhra Salmanlı, Nərmin İsgəndərova, Əli Məhərrəmov, Fatimə Muradova, Nigar Mehdiyeva və Fərid Mayılov müxtəlif kateqoriyalarda yarışacaq.

    parabadminton Avropa çempionatı Azərbaycan Badminton Federasiyası baş katib

    Son xəbərlər

    12:28

    Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"

    Fərdi
    12:24

    Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıb

    Region
    12:14

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblar

    Fərdi
    12:13

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    12:06

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    12:02

    III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    11:48

    Türkiyədə ağır yol qəzası nəticəsində doqquz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:41
    Foto

    Anım Gününə dair kütləvi silsilə tədbirlər həyata keçirilib

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    ABF-nin baş katibi milli komandanın oyunçuları ilə görüşüb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti