    17 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    • 26 oktyabr, 2025
    • 15:02
    17 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    17 yaşadək cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın son günündə daha 8 çəki dərəcəsində medalçılar bəlli olub.

    Oğlanlar

    55 kq

    1. Fərid Xuduyev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    2. Elməddin Gözəlov (RKİM)

    3. Qismət Tahirov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM), Fuad Səlimli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    66 kq

    1. Aydın Alxaslı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    2. İlnur Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Əkbər Əsədov (Fərid İK Sumqayıt), Nahid Rüstəmov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    81 kq

    1. Akif Məmmədli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Yusif Abdallı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Cahid Qasımlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM), Hüseyn Tarverdiyev (RKİM)

    +90 kq

    1. Nihad Məlikli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Hüseyn Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Səid Bəşirli (Qara Bəbir Sumqayıt)

    Qızlar

    44 kq

    1. Ayan Həsənli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Ayşən Hüseynzadə (Qara Bəbir Sumqayıt)

    3. Zəhra Əli (Abşeron Xırdalan)

    52 kq

    1. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Xəyalə Alışova (Uğur İK Sumqayıt)

    3. Yağmur Əhmədzadə (Neftçi Sumqayıt), Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)

    63 kq

    1. Vüsalə Məhərrəmli (ACF)

    2. Dəniz Əlizadə (Olp-Par Sumqayıt)

    3. Rüxsarə Həsənova (ACF)

    +70 kq

    1. Arzu Rəşidova (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    2. Aişə Jestekina (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Ceyran Vijehdolatabad (ACF)

    Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub. U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb. Birincilikdə Abşeron, Xızı və Sumqayıtdan 217 idmançı mübarizə aparıb.

    cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası region birinciliyi

