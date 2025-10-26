17 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib
- 26 oktyabr, 2025
- 15:02
17 yaşadək cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın son günündə daha 8 çəki dərəcəsində medalçılar bəlli olub.
Oğlanlar
55 kq
1. Fərid Xuduyev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Elməddin Gözəlov (RKİM)
3. Qismət Tahirov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM), Fuad Səlimli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
66 kq
1. Aydın Alxaslı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. İlnur Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Əkbər Əsədov (Fərid İK Sumqayıt), Nahid Rüstəmov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
81 kq
1. Akif Məmmədli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Yusif Abdallı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Cahid Qasımlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM), Hüseyn Tarverdiyev (RKİM)
+90 kq
1. Nihad Məlikli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Hüseyn Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Səid Bəşirli (Qara Bəbir Sumqayıt)
Qızlar
44 kq
1. Ayan Həsənli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Ayşən Hüseynzadə (Qara Bəbir Sumqayıt)
3. Zəhra Əli (Abşeron Xırdalan)
52 kq
1. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Xəyalə Alışova (Uğur İK Sumqayıt)
3. Yağmur Əhmədzadə (Neftçi Sumqayıt), Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)
63 kq
1. Vüsalə Məhərrəmli (ACF)
2. Dəniz Əlizadə (Olp-Par Sumqayıt)
3. Rüxsarə Həsənova (ACF)
+70 kq
1. Arzu Rəşidova (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. Aişə Jestekina (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Ceyran Vijehdolatabad (ACF)
Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub. U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb. Birincilikdə Abşeron, Xızı və Sumqayıtdan 217 idmançı mübarizə aparıb.