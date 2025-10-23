14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib
- 23 oktyabr, 2025
- 17:36
14 yaşadək cüdoçular arasında keçirilən Şimal-Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib.
"Report" Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, turnirə Ağsu, Balakən, İsmayıllı, Oğuz, Qax, Qəbələ, Qobustan, Şamaxı, Şəki və Zaqataladan 105 cüdoçu qatılıb.
Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən birincilikdə 11 çəki dərəcəsində idmançılar mübarizə aparıb.
Oğlanlar
38 kq
1. Tunar Mirzəyev (Balakən OİK)
2. Ramazan Fərzəliyev (Oğuz)
3. Fərid Qarayev (İsmayıllı RKİM), Teymur Mahmudov (Balakən OİK)
42 kq
1. Xalid Baharov (Zaqatala UGİM)
2. Daniel Uluxanov (Balakən OİK)
3. Sərxan Güləhmədov (Oğuz), Ömər Rüstəmov (Şəki)
46 kq
1. Elgün İlyasov (Balakən OİK)
2. Polad Məmmədov (Balakən OİK)
3. Rəvan Cəfərov (Balakən OİK), Zeyd Rəhimli (ACF)
50 kq
1. Ömər Allahverdiyev (İsmayıllı RKİM)
2. Laşa Canaşvili(Qax)
3. Orxan Yaqublu (ACF), Vüsal Şabanov (Zaqatala UGİM)
55 kq
1. Tunar İmamov (Zaqatala OİK)
2. Asif Acalov (ACF)
3. Nəsir Əhmədov (Qobustan), İbrahim İsgəndər (Zaqatala UGİM)
60 kq
1. Rəsul Davudov (Zaqatala UGİM)
2. Sabir Mustafazadə (ACF)
3. Ömər Bürcəliyev (İstiqlal İK Ağsu)
66 kq
1. Hüseyn Ələsgərov (Qəbələ İK)
2. David Səmədov (Balakən OİK)
3. Rəvan Mahmudov (Balakən OİK)
73 kq
1. Zahir Niftullayev (Zaqatala UGİM)
2. Üzeyr Əsədov (Oğuz)
+73 kq
1. Tofiq Cumayev (Zaqatala UGİM)
2. Aqşin İsgəndərov (Qəbələ İK)
Qızlar
40 kq
1. Nərgiz Fərzəliyeva (İsmayıllı RKİM)
2. Zəhra İbrahimli (Balakən OİK)
48 kq
1. Gözəl Məmmədova (Zaqatala UGİM)
Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.