İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:36
    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    14 yaşadək cüdoçular arasında keçirilən Şimal-Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, turnirə Ağsu, Balakən, İsmayıllı, Oğuz, Qax, Qəbələ, Qobustan, Şamaxı, Şəki və Zaqataladan 105 cüdoçu qatılıb.

    Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən birincilikdə 11 çəki dərəcəsində idmançılar mübarizə aparıb.

    Oğlanlar

    38 kq

    1. Tunar Mirzəyev (Balakən OİK)

    2. Ramazan Fərzəliyev (Oğuz)

    3. Fərid Qarayev (İsmayıllı RKİM), Teymur Mahmudov (Balakən OİK)

    42 kq

    1. Xalid Baharov (Zaqatala UGİM)

    2. Daniel Uluxanov (Balakən OİK)

    3. Sərxan Güləhmədov (Oğuz), Ömər Rüstəmov (Şəki)

    46 kq

    1. Elgün İlyasov (Balakən OİK)

    2. Polad Məmmədov (Balakən OİK)

    3. Rəvan Cəfərov (Balakən OİK), Zeyd Rəhimli (ACF)

    50 kq

    1. Ömər Allahverdiyev (İsmayıllı RKİM)

    2. Laşa Canaşvili(Qax)

    3. Orxan Yaqublu (ACF), Vüsal Şabanov (Zaqatala UGİM)

    55 kq

    1. Tunar İmamov (Zaqatala OİK)

    2. Asif Acalov (ACF)

    3. Nəsir Əhmədov (Qobustan), İbrahim İsgəndər (Zaqatala UGİM)

    60 kq

    1. Rəsul Davudov (Zaqatala UGİM)

    2. Sabir Mustafazadə (ACF)

    3. Ömər Bürcəliyev (İstiqlal İK Ağsu)

    66 kq

    1. Hüseyn Ələsgərov (Qəbələ İK)

    2. David Səmədov (Balakən OİK)

    3. Rəvan Mahmudov (Balakən OİK)

    73 kq

    1. Zahir Niftullayev (Zaqatala UGİM)

    2. Üzeyr Əsədov (Oğuz)

    +73 kq

    1. Tofiq Cumayev (Zaqatala UGİM)

    2. Aqşin İsgəndərov (Qəbələ İK)

    Qızlar

    40 kq

    1. Nərgiz Fərzəliyeva (İsmayıllı RKİM)

    2. Zəhra İbrahimli (Balakən OİK)

    48 kq

    1. Gözəl Məmmədova (Zaqatala UGİM)

    Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    cüdo region birinciliyi Azərbaycan Cüdo Federasiyası Şimal-Qərb bölgəsi

    Son xəbərlər

    18:02

    Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclası 2025-ci ilin sonunadək keçirilə bilər

    Biznes
    18:01

    Ağsuda saxtalaşdırma əlaməti olan 227 ədəd alkoqollu içki satışdan çıxarılıb

    Hadisə
    17:56

    Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyinin nizamnamə fondunun mənbələri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    17:55
    Foto

    Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"

    Energetika
    17:53

    AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıb

    Futbol
    17:49

    İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edir

    Region
    17:48

    Gələn həftə 1400-dən çox bağça müdiri üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcək

    Elm və təhsil
    17:46

    Azərbaycana 9 ayda 40 milyon ədədə yaxın siqaretin gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    17:45

    Salyanda avtomobil yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti