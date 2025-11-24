TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    24 noyabr, 2025
    Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Yunanıstanın Kipoi çıxış nöqtəsindən noyabrın 24-də 378 milyon 145 min 291 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu barədə "Report" TAP-ın elektron platformasına istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən həftənin bazar ertəsinin sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 3,02 % çoxdur.

    Kipoi çıxış nöqtəsindən noyabrın 25-dən 30-dək 348 milyon 019 min 866 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu, oktyabrın 18-dən oktyabrın 20-dək olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 5,18 % azdır. Oktyabrın 21-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 4,66 %, oktyabrın 22-i və 23-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 2,94 % azdır.

    Yunanıstanın Komotini çıxış nöqtəsindən noyabrın 24-dan 30-dək hər gün üçün gündəlik sifarişlər ötən həftənin göstəricisi kimi 28 milyon 674 min 418 kVt/saat həcmində qeydə alınıb.

    Yunanıstanın Nea Mesimvria çıxış nöqtəsindən noyabrın 24-dan 30-dək 30 milyon 346 min 301 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə eynidir.

    İtaliyanın Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün noyabrın 24-313 milyon 628 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, noyabrın 17-na olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 2,82 % çoxdur.

    Bu çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün noyabrın 25-dən 30-dək 287 milyon 012 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, noyabrın 18-dən 20-nə qədər olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 5,90 % azdır.

    Noyabrın 21-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 11,66 %, noyabrın 22-i və 23-na olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 9,27 % azdır.

    Xatırladaq ki, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. TAP-ın ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir. Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükünə 2020-ci il dekabrın 31-dən başlanılıb.

