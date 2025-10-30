İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sumqayıtda 500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:51
    Sumqayıtda 500 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mövcud qaz sayğaclarının yeni xəttin üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar oktyabrın 30-da saat 12:00-dan etibarən, Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsi, məktəbin yanı – "dörd yol" ərazisində 500 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz məhdudiyyət

    Son xəbərlər

    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    11:38

    Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    11:38

    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

    Region
    11:37

    "Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    11:33

    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    11:28

    MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

    Media
    11:26

    Bakıda üç nəfərin üzərinə çinar ağacı aşıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti