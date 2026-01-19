İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:35
    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən Qurd dərəsinin bir hissəsində 89 mm-lik qaz xəttində yaranmış sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir-bərpa işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar yanvarın 19-da saat 13:00-dan etibarən sözügedən ərazidə yerləşən təqribən 1000 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

