Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 19 yanvar, 2026
- 12:35
Sumqayıt şəhərində 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən Qurd dərəsinin bir hissəsində 89 mm-lik qaz xəttində yaranmış sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir-bərpa işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar yanvarın 19-da saat 13:00-dan etibarən sözügedən ərazidə yerləşən təqribən 1000 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qaz təchizatı təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.
Son xəbərlər
13:23
Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıbHadisə
13:19
Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı materiallar dərc edibXarici siyasət
13:10
"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun təyinatları açıqlanıbFutbol
13:10
Foto
Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyədə iki bürünc medal qazanıblarFərdi
13:02
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
12:59
Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİVEnergetika
12:59
Azərbaycan ADB-nin dekarbonizasiyası çətin sektorlarda emissiyaların azaldılması proqramına qoşula bilərMaliyyə
12:56
Simonyan erməni müxalifətini spekulyasiyada ittiham edibRegion
12:47
Video