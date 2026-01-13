Şimal-Qərb regionunda 1 saat işıq olmayacaq
Energetika
- 13 yanvar, 2026
- 11:59
Bu gün 110 kV-luq "Zaqatala-1" hava xəttinin Balakən rayonu ərazisindən keçən hissəsində təmir-bərpa işləri həyata keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Şimal-Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən Balakən, Qax, Şəki və Zaqatala rayonlarının bəzi ərazilərində saat 12:30-dan 13:30-dək elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
