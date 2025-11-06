İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    "Şahdəniz" yatağı üzrə əsaslı xərclər 30 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:00
    Şahdəniz yatağı üzrə əsaslı xərclər 30 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Şahdəniz" konsorsiumu Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən eyniadlı qaz-kondensat yatağı üzrə fəaliyyətlərə təxminən 1 milyard 836 milyon ABŞ dollar əməliyyat xərcləri və 756 milyon ABŞ dolları əsaslı xərclər çəkib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yatağın operatoru "BP-Azerbaijan" şirkətinin tərəfdaşları ilə birgə bu ilin üçüncü rübü üzrə biznesə dair yaydığı məlumatda qeyd edilib.

    Bu ilin üç rübü ərzində "Şahdəniz" yatağı üzrə əməliyyat xərclərinin həcmi ötən ilin müvafiq dövründən 56 milyon ABŞ dolalrı və ya 3,1 % çox, əsaslı xərclərin həcmi isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 174 milyon ABŞ dolları və ya 29,9 % çoxdur.

    Bildirilib ki, bu xərclərin böyük əksəriyyəti "Şahdəniz 2" layihəsinə aid olub.

    Qeyd edək ki, "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənub-şərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf olunub.

    Layihədə BP (operator – 29,99 %), Cənub Qaz Dəhlizi (16,02 %), "LUKoil" (19,99 %), TPAO (19 %), MVM (5 %), NİKO (10,00 %) şirkətləri iştirak edir.

    Şahdəniz xərc BP-Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:03

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:02

    Məleykə Abbaszadə: Qarabağ Universitetinin məzunları iki ildən sonra magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcək

    Elm və təhsil
    15:00

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyası inşa olunur

    İnfrastruktur
    14:54

    DİM sədri: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Elm və təhsil
    14:54

    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

    Energetika
    14:45

    BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:42

    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib

    Hadisə
    14:35

    "Qarabağ"ın futbolçusu 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    14:34

    BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti