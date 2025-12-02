İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:01
    Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

    Sabah Bakının Xəzər rayonu və Sumqayıt şəhərinin bir hissəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dekabrın 3-də saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Sumqayıt şəhərinin və Xəzər rayonunun bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

