Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq
Energetika
- 02 dekabr, 2025
- 17:01
Sabah Bakının Xəzər rayonu və Sumqayıt şəhərinin bir hissəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, dekabrın 3-də saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Sumqayıt şəhərinin və Xəzər rayonunun bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
17:26
Nazir: "2018-2025-ci illərdə özəl sektorda əmək haqqı fondu 3,6 dəfə artıb"Maliyyə
17:21
Səfir: Seul və Bakı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malikdirASK
17:10
"Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nda dəyişiklik edilibDigər
17:07
Bakı metrosu: Əmək münasibətlərinə məcburi şəkildə xitam verilmirİnfrastruktur
17:06
Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilibDaxili siyasət
17:02
Taksi sürücüləri üçün imtahan keçirilib, 1309-u uğur qazanıbElm və təhsil
17:01
Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaqEnergetika
17:01
Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"Maliyyə
17:01