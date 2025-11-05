İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sabah Sumqayıtda 15 min abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:18
    Sabah Sumqayıtda 15 min abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Sabah Sumqayıt şəhərində 15 min abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən bildirilub.

    Qeyd olunub ki, Sumqayıt şəhər Saray körpüsü ərazisindəki yolda aparılan təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədar tikinti sahəsinə düşən və kənara köçürülmüş qaz xətlərinin mövcud şəbəkəyə qoşulması planlaşdırılır.

    Bu məqsədlə noyabrın 6-da saat 08:00-dan etibarən işlər tamamlanana qədər Sumqayıt şəhərinin 16-cı, 17-ci, 20-ci və 21-ci mikrorayonlarında, həmçinin Corat qəsəbəsi, Corat bağları, 51 və 52-ci məhəllələr, Qurd dərəsi–Saray bağları ərazilərindəki 15 min abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Qaz təchizatı işlər başa çatdıqdan dərhal sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt Corat qəsəbəsi qaz fasilə

