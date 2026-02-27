İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    • 27 fevral, 2026
    • 12:32
    Qazprom neftin vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Rusiyada "Qazprom neft" ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Anton Calyabov saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İrina Volka istinadən məlumat yayıb.

    "Hüquq-mühafizə orqanları "Qazprom neft"in İdarə Heyəti sədrinin müavininə təxminən 30 milyon rubl (388 min dollar) məbləğində rüşvət alma ittihamı irəli sürüb, o, saxlanılıb", - İ.Volk bildirib.

    Polisin məlumatına görə, A.Calyabov 2021-2022-ci illər ərzində "Qazprom İnvest" MMC-nin filial direktoru vəzifəsində olarkən kommersiya təşkilatlarının rəhbərlərindən dəfələrlə qanunsuz mükafatlar alıb.

    Rusiya Anton Calyabov
    В РФ задержали зампреда "Газпром нефти" по обвинению в получении взяток

    Son xəbərlər

    12:37

    Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    12:33

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:32

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    12:29

    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edir

    Elm və təhsil
    12:24

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:19

    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Region
    12:18

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti