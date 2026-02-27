"Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib
Energetika
- 27 fevral, 2026
- 12:32
Rusiyada "Qazprom neft" ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Anton Calyabov saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İrina Volka istinadən məlumat yayıb.
"Hüquq-mühafizə orqanları "Qazprom neft"in İdarə Heyəti sədrinin müavininə təxminən 30 milyon rubl (388 min dollar) məbləğində rüşvət alma ittihamı irəli sürüb, o, saxlanılıb", - İ.Volk bildirib.
Polisin məlumatına görə, A.Calyabov 2021-2022-ci illər ərzində "Qazprom İnvest" MMC-nin filial direktoru vəzifəsində olarkən kommersiya təşkilatlarının rəhbərlərindən dəfələrlə qanunsuz mükafatlar alıb.
Son xəbərlər
12:37
Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlibXarici siyasət
12:33
Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
12:32
"Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilibEnergetika
12:29
Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıbİKT
12:26
Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edirElm və təhsil
12:24
Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:19
Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edibRegion
12:18
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:18
Foto