    В РФ задержали зампреда "Газпром нефти" по обвинению в получении взяток

    • 27 февраля, 2026
    • 12:10
    В РФ задержали зампреда Газпром нефти по обвинению в получении взяток

    В России задержали заместителя председателя правления ПАО "Газпром нефть" Антона Джалябова.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

    "Правоохранительные органы предъявили обвинение в получении взяток почти на 30 млн руб. ($388 тыс.) заместителю председателя правления "Газпром нефть", он задержан", - сказала она.

    По данным полиции, в период с 2021 по 2022 год фигурант, находясь в должности директора филиала ООО "Газпром инвест", неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций.

    "Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с "Газпром инвест" на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - пояснила представитель МВД.

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

