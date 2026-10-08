Paytaxtın Nizami rayonunun dörd küçəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 08 oktyabr, 2026
- 06:49
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Bu gün Bakının Nizami rayonunun dörd küçəsində qaz təchizatı dayandırılacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun M. Abbasov, K. Balakişiyev, Nəsimi, Ə. Əzimzadə küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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