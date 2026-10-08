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    Paytaxtın Nizami rayonunun dörd küçəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 08 oktyabr, 2026
    • 06:49
    Paytaxtın Nizami rayonunun dörd küçəsində qaz olmayacaq

    Bu gün Bakının Nizami rayonunun dörd küçəsində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun M. Abbasov, K. Balakişiyev, Nəsimi, Ə. Əzimzadə küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İB Qaz təchizatında fasilə
    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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