"OPEC+" ölkələri mayda gündəlik neft hasilatını 206 min barel artıracaq
Energetika
- 05 aprel, 2026
- 19:06
Səkkiz aparıcı "OPEC+" ölkəsi may ayında neft hasilatını 206 min barel/gün (aprel səviyyəsinə nisbətən) artırmaq qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın bugünkü onlayn iclasının yekunlarına dair məlumatında bildirilir.
Növbəti görüş mayın 3-də keçiriləcək.
