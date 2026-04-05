İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    "OPEC+" ölkələri mayda gündəlik neft hasilatını 206 min barel artıracaq

    Energetika
    • 05 aprel, 2026
    • 19:06
    OPEC+ ölkələri mayda gündəlik neft hasilatını 206 min barel artıracaq

    Səkkiz aparıcı "OPEC+" ölkəsi may ayında neft hasilatını 206 min barel/gün (aprel səviyyəsinə nisbətən) artırmaq qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın bugünkü onlayn iclasının yekunlarına dair məlumatında bildirilir.

    Növbəti görüş mayın 3-də keçiriləcək.

    OPEC+ Xam neft hasilatı
    "Восьмерка" ОПЕК+ нарастит добычу нефти в мае на 206 тыс. б/с

