İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda "smart kart" tipli qaz sayğacları dəyişdiriləcək

    Energetika
    • 23 aprel, 2026
    • 09:36
    Naxçıvanda smart kart tipli qaz sayğacları dəyişdiriləcək

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında istismar müddəti bitmiş "smart kart" tipli qaz sayğacları dəyişdiriləcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvan Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəisi Rəşad Cavadov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Naxçıvan şəhərində hazırda 20 min abonent "smart kart" tipli sayğacdan istifadə edir: "Ümumilikdə 24 min "smart kart tipli" sayğac mövcud idi. Artıq 4 min abonentin sayğacı mexaniki (sonradan ödənişli) sayğacla əvəzlənib. Yerdə qalan 20 min sayğac da dəyişdirilir və abonentlərə yeni kodlar təqdim edilir".

    R.Cavadov deyib ki, ötən bir il ərzində Naxçıvan şəhərində 1 000 abonent şəbəkəyə qoşulub: "Hazırda qaz təminatı ilə bağlı heç bir çətinlik yoxdur. İş prosesində yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə koordinasiyamız da yüksək səviyyədədir".

    Hazırda Naxçıvan şəhərinin qaz abonentlərinin sayı 24 minə çatıb.

    Rəşad Cavadov Naxçıvan Regional Qaz İstismarı İdarəsi Qaz təchizatı

