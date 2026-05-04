Lənkəranın 2 kəndində qaz olmayacaq
Energetika
- 04 may, 2026
- 10:33
Bu gün Lənkəran rayonunun iki kəndinin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, mayın 4-də saat 14:00-dan təmir işləri ilə bağlı rayonun Digah və Şiləvar kəndlərində təbii qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Gün ərzində işlər yekunlaşan kimi qaz təchizatı bərpa olunacaq.
