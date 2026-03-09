İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 16:08
    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı neft hasilatını azaldır

    Səudiyyə Ərəbistanı neft hasilatını azaltmağa başlayıb, çünki Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bağlanması səbəbindən bu ölkədəki anbarlar tezliklə dola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Daha əvvəl regionun digər ölkələri - BƏƏ, Küveyt və İraq da neft hasilatının azaldılması barədə bəyanat yaymışdılar.

    Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın ən böyük neft ixracatçısıdır. Ölkə sutkada təxminən 10 milyon barel neft hasil edir. Onun gündəlik neft ixracı isə 7 milyon barelə bərabərdir.

