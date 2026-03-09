CМИ: Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти
Энергетика
- 09 марта, 2026
- 15:45
Саудовская Аравия начала сокращение добычи нефти, поскольку из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища в стране могут вскоре заполниться.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Ранее о снижении добычи нефти заявили и другие страны региона - ОАЭ, Кувейт и Ирак.
Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире. Страна добывает около 10 млн баррелей нефти в сутки, экспорт равен 7 млн б/с.
