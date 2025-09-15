İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    İlham Mirzəliyev Mingəçevirdə sakinləri qəbul edib

    Energetika
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:27
    İlham Mirzəliyev Mingəçevirdə sakinləri qəbul edib

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Mingəçevir şəhərində Mingəçevir və Yevlax sakinlərini qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qəbuldan sonra İlham Mirzəliyev Mingəçevir şəhərində istilik enerjisi təchizatı sahəsində 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə dair aparılan hazırlıq işləri yaxından tanış olub.

    İlham Mirzəliyev “Azəristiliktəchizat” ASC Qəbul

    Son xəbərlər

    14:03

    "Kəpəz" müstəqillik illərində mininci rəsmi oyununu keçirib

    Futbol
    13:59

    Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    13:57

    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edib

    Fərdi
    13:57

    Kristine Qriqoryan: Ermənistan üçün demokratiya ilə bağlı xarici siyasi risklər aktualdır

    Region
    13:53

    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Region
    13:53

    "Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

    Formula 1
    13:51

    Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını 5 dəfə azaldıb

    ASK
    13:50

    Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib

    Energetika
    13:48
    Foto

    Laçında bir neçə məktəbdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti