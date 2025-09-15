İlham Mirzəliyev Mingəçevirdə sakinləri qəbul edib
Energetika
- 15 sentyabr, 2025
- 13:27
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Mingəçevir şəhərində Mingəçevir və Yevlax sakinlərini qəbul edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.
Qəbuldan sonra İlham Mirzəliyev Mingəçevir şəhərində istilik enerjisi təchizatı sahəsində 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə dair aparılan hazırlıq işləri yaxından tanış olub.
Son xəbərlər
14:03
"Kəpəz" müstəqillik illərində mininci rəsmi oyununu keçiribFutbol
13:59
Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdurDigər ölkələr
13:57
Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edibFərdi
13:57
Kristine Qriqoryan: Ermənistan üçün demokratiya ilə bağlı xarici siyasi risklər aktualdırRegion
13:53
Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidirRegion
13:53
"Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindirFormula 1
13:51
Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını 5 dəfə azaldıbASK
13:50
Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənibEnergetika
13:48
Foto