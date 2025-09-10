İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    İki il ərzində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tutumu 2 600 TEU-ya qədər artırılacaq

    Energetika
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:26
    İki il ərzində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tutumu 2 600 TEU-ya qədər artırılacaq

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tutumu iki il ərzində 2 600 TEU-ya qədər artırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Alliance Multimodal LLC."nin baş icraçı direktoru Natiq Cəfərov Bakıda keçirilən "Qara-Xəzər dənizi yükdaşıma forumu: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın həm Şərqlə, həm də Qərblə bağlantısını daha da genişləndirəcək: "Hazırda Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tutumu 1 500 TEU-dur və bu göstərici iki il ərzində 2 600 TEU-ya qədər artacaq. Limanda hazırda illik 60 000 nəqliyyat vasitəsi və 100 000 vaqon emal edilə bilər".

    O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi istismara verildikdən sonra onun vasitəsilə ildə əlavə 15 milyon ton yük daşına biləcək: "Azərbaycanın nəqliyyat sahəsindəki investisiyaları ölkənin Orta Dəhliz üçün təməl yaratmaq öhdəliyini göstərir. Doğrudur, son 5 ildə logistika üçün stress testi olub. COVID-19 pandemiyası konteyner "xaos"u və rekord xərclərə səbəb oldu. Süveyş kanalının bağlanması nəticəsində dünya ticarətinin 12 %-ni dayanmışdı. Ukraynada müharibə isə əsas dəmir yolu marşrutlarının bağlanmasına səbəb olub. Pandemiyadan əvvəl Çin-Avropa tarifləri 1 800 ABŞ dollarına qədər idi, sonra böhran baş verdi. Tariflər 14 000 ABŞ dollarına qədər kəskin artdı. Daha sonra tariflər sabitləşsə də, lakin yenidən 5 000 ABŞ dollarına qədər yüksəldi".

    N.Cəfərov vurğulayıb ki, bu gün Orta Dəhliz artıq alternativ deyil: "O, qlobal ticarətin etibarlı marşrutuna çevrilir. Qlobal böhran dövründə Orta Dəhlizə tələbatın artır. Bu dəhliz dəniz marşrutundan daha qısa və sürətlidir, o cümlədən hökumətlər arasında əməkdaşlıqla dəstəklənir".

    tarif TEU yükdaşıma
    Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEU

    Son xəbərlər

    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    11:26

    İki il ərzində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tutumu 2 600 TEU-ya qədər artırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti