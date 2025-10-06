Göyçay KSES-də 65 milyon kVt/saatdan çox enerji istehsal edilib
Energetika
- 06 oktyabr, 2025
- 17:05
Göyçay Kiçik Su Elektrik Stansiyasında istismara verildiyi tarixdən bu ilin oktyabrın 1-dək 65,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.
Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 10 il əvvəl - 2015-ci il oktyabrın 6-da Göyçay Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Stansiyanın ümumi gücü 3,1 MVt təşkil edir.
