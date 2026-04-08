İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Energetika
    08 aprel, 2026
    • 16:55
    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Ötən il Azərbaycanda təbii qaz hasilatı 2,4 % artaraq 39 milyard kubmetrə çatıb.

    Bu barədə "Report" Qaz İxrac edən Ölkələr Forumunun (Gas Exporting Countries Forum - GECF) "Qaz Bazarı üzrə İllik Hesabat-2026"ya istinadən xəbər verir.

    Hesabata əsasən, bu artım əsasən dəniz yataqlarında sabit hasilat tempini qoruması sayəsində mümkün olub. Hasilatın böyük hissəsi illik 27,9 milyard kubmetr qaz istehsal edən "Şahdəniz" yatağının payına düşüb.

    Həmçinin, Xəzər dənizin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Dərinsu Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan isə 3,5 milyard kubmetr qaz hasil edilib.

    Eyni zamanda, "Abşeron" qaz yatağı ilkin mərhələdə hasilatını 7 % artıraraq 1,6 milyard kubmetrə çatdırıb.

    Qeyd edək ki, "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənub-şərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf olunub. Layihədə BP (operator – 29,99 %), Cənub Qaz Dəhlizi (16,02 %), "LUKoil" (19,99 %), TPAO (19 %), MVM (5 %), NİKO (10 %) şirkətləri iştirak edir.

    AÇG Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur. AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.

    "Abşeron" yatağı Azərbaycan geoloqları tərəfindən 1960-cı illərdə kəşf edilib. Yataqda qaz həcminin 350 milyard kubmetr olduğu bildirilir. Bu, Xəzər dənizində "Şahdəniz" yatağından sonra ikinci böyük qaz yatağıdır. "Abşeron" yatağı üzrə 2009-cu ildə Fransanın "Total" şirkəti ilə SOCAR arasında müqavilə imzalanıb. 2023-cü ilin avqustun 4-də isə Abu Dabi Milli Neft Şirkəti (ADNOC) ilə "Abşeron" qaz-kondensat yatağında 30 %-lik iştirak payının əldə edilməsinə dair Saziş imzalanıb. Hazırda SOCAR və "TotalEnergies" şirkətlərinin hər birinin iştirak payları müvafiq olaraq 35 % təşkil edir.

