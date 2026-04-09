Azərbaycan Argentinadan lobya tədarükünü bərpa edib
- 09 aprel, 2026
- 12:01
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 541 min ABŞ dolları dəyərində 427 ton lobya (qurudulmuş) idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 5 %, kəmiyyət olaraq 5 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Özbəkistandan 472 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 94 % çoxdur) 381 ton (+2,2 dəfə), Qırğızıstandan 65 min ABŞ dolları dəyərində 44 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Braziliyadan 1,57 min ABŞ dolları dəyərində (-3 %) 1 ton (-2 %), Argentinadan 1,25 min ABŞ dolları dəyərində 1 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) və Misirdən 0,73 min ABŞ dolları dəyərində 0,5 ton məhsul alıb.
Azərbaycan 1 il 7 aylıq fasilədən sonra Argentinadan tədarükü bərpa edib.