    Azərbaycan Argentinadan lobya tədarükünü bərpa edib

    ASK
    • 09 aprel, 2026
    • 12:01
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 541 min ABŞ dolları dəyərində 427 ton lobya (qurudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 5 %, kəmiyyət olaraq 5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Özbəkistandan 472 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 94 % çoxdur) 381 ton (+2,2 dəfə), Qırğızıstandan 65 min ABŞ dolları dəyərində 44 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Braziliyadan 1,57 min ABŞ dolları dəyərində (-3 %) 1 ton (-2 %), Argentinadan 1,25 min ABŞ dolları dəyərində 1 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) və Misirdən 0,73 min ABŞ dolları dəyərində 0,5 ton məhsul alıb.

    Azərbaycan 1 il 7 aylıq fasilədən sonra Argentinadan tədarükü bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Özbəkistan Qırğızıstan Braziliya Argentina Misir

    Son xəbərlər

    13:21

    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    13:21

    Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    13:17

    Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcək

    Region
    13:06

    Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    13:03

    Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"

    Fərdi
    12:50

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:50

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından duz alışını 55 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti