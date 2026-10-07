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    Energetika naziri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:22
    Energetika naziri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov Naxçıvan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, qəbul Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur rayonlarından və Naxçıvan şəhərindən olan vətəndaşlar üçün baş tutacaq.

    Qəbul oktyabrın 23-də saat 11:00-dan etibarən "Naxçıvan Enerji" MMC-nin inzibati binasında (Ünvan: Naxçıvan şəhəri, AZ7000, Z.Əliyeva küçəsi 1/12) keçiriləcək.

    Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar qeydiyyatdan keçmək üçün Energetika Nazirliyinin "974" Çağrı Mərkəzi, 598-16-55 "Qaynar Xətt"i, 598-16-53/54 (daxili 1146, 1145, 1144) telefon nömrələri (əlaqələndirici şəxs: İlknur Əhmədov), minenergy@minenergy.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Həmçinin Energetika Nazirliyinin www.minenergy.gov.az internet səhifəsində yaradılmış "Qəbula yazılmaq" bölməsi vasitəsilə də müraciət etmək mümkündür.

    Pərviz Şahbazov Energetika naziri Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan şəhəri Vətəndaş qəbulu
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