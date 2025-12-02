Bilgəh qəsəbəsində işıq olmayacaq
Energetika
- 02 dekabr, 2025
- 09:21
Bu gün Bakının Sabunçu rayonunun Bilgəh qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 35/10/6 kV-luq "Bilgəh" yarımstansiyasında 10 kV-luq Paylayıcı Qurğuda təmir işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 10:30-dan 14:00-dək Bilgəh qəsəbəsi Zəfəran Sovxozu yaşayış massivi, Bilgəh kənd mərkəzi və Azərbaycan qadını küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
09:45
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi "Qalatasaray"ın oyununa təyinat alıbKomanda
09:44
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:41
Azərbaycanda transmilli şirkətlərə hesabatlılıqla bağlı yeni tələb qoyulubBiznes
09:34
Video
Bakıda avtomobillə "KamAZ" toqquşub, ölən varHadisə
09:30
İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 630-u keçibDigər ölkələr
09:28
Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:28
Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ikinci matçına çıxacaqFutbol
09:21
Bilgəh qəsəbəsində işıq olmayacaqEnergetika
09:14