İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Biləsuvarın 2 yaşayış məntəqəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 24 noyabr, 2025
    • 07:45
    Biləsuvarın 2 yaşayış məntəqəsində işıq olmayacaq

    Bu gün Biləsuvarın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 3.2 mVA gücündə transformatorda təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:00-dək rayonun Nərimankənd qəsəbəsi və Səmədabad kəndində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Biləsuvar elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    08:45

    Pakistanda terrorçular polis qərargahının yaxınlığında partlayış törədiblər, ölənlər var

    Digər ölkələr
    08:25

    KİV: Ağ Ev hələ Zelenskinin səfəri və ya ABŞ-Rusiya təmaslarının tarixlərini müəyyən etməyib

    Digər ölkələr
    08:11
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:45

    Biləsuvarın 2 yaşayış məntəqəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    07:24
    Foto

    Zəngilan sakini: Kəndimizə ilk dəfə getdiyimdən çox həyəcanlıyam

    Daxili siyasət
    07:05

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıdış çox gözəl hissdir, bu gün bunu yaşayırıq

    Daxili siyasət
    06:48

    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:37

    Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    06:13

    İtaliyada 2026-cı ilin Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli Qədim Muzeydə alovlandırılacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti