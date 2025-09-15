İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    "Azərişıq" Saatlı və Sabirabadın elektrik təsərrüfatını yenidən qurur

    Energetika
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:57
    Azərişıq Saatlı və Sabirabadın elektrik təsərrüfatını yenidən qurur

    "Azərişıq" ASC Saatlı və Sabirabad rayonlarının bir sıra kəndlərində elektrik təsərrüfatını yenidən qurur.

    "Report" Səhmdar Cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, Saatlının Hacıqasımlı, Kamallı kəndlərində 0,4 və 10 kV-luq elektrik şəbəkələri tamamilə yeniləyib. 0.4 kV-luq metal dayaqlar əkilib, Özünüdaşıyan İzolyasiyalı Naqillər çəkilib. Adıçəkilən kəndlərin hər birində 6 ədəd Komplekt Transformator Məntəqəsi (KTM) quraşdırılıb.

    Saatlının Nabatkənd, Çolpı, Nərimankənd, Musalı, Əlisoltanlı və Dəllər kəndlərində də layihə üzrə elektrik şəbəkələri yenilənib. Sözügedən kəndlərdə ümumilikdə 50-dək yeni güc mərkəzi yaradılıb.

    Sabirabadın Əhmədabad kəndində 0,4 və 10 kV-luq köhnəlmiş dayaqlar yeni metal dayaqlarla əvəz olunur. Həmçinin 0,4 kV-luq ÖİN kabel xətti çəkilir, sayğaclar yenilənir. Kənddə 9 ədəd müasir tipli KTM-in quraşdırılması nəzərdə tutulub.  

    Saatlı və Sabirabad rayonları da daxil olmaqla ümumilikdə Şirvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində 18 kənddə yenidənqurma işləri aparılır.

    Şirvan RETSİ ilə yanaşı "Azərişıq" ölkənin bütün regionlarında əsaslı təmir və quruculuq işlərini davam etdirir. Görülən işlər vətəndaşların fasiləsiz, dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsinə hədəflənib.  

    Azərişıq işıq təmir

