    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 42 dəfəyə yaxın artıb

    • 26 mart, 2026
    • 13:14
    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 42 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda külək elektrik stansiyalarında 141,6 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 41,6 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 346,8 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin ilk iki ayı ilə müqayisədə 5,2 % azdır. Bunun 4 milyard 212,1 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə 4,9 % azdır.

    Bunun 276,8 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarının (il ərzində 32,1 % azalıb), 3 milyard 708,2 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarının (- 4,9 %), 42,8 milyon kVt/saat biokütlə və tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisi (+28,9 %) istehsalının payına düşür.

    Hesabat dövründə günəş elektrik stansiyalarında 42,7 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 1,4 % azdır.

