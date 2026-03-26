Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 42 dəfəyə yaxın artıb
- 26 mart, 2026
- 13:14
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda külək elektrik stansiyalarında 141,6 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 41,6 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 346,8 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin ilk iki ayı ilə müqayisədə 5,2 % azdır. Bunun 4 milyard 212,1 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə 4,9 % azdır.
Bunun 276,8 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarının (il ərzində 32,1 % azalıb), 3 milyard 708,2 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarının (- 4,9 %), 42,8 milyon kVt/saat biokütlə və tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisi (+28,9 %) istehsalının payına düşür.
Hesabat dövründə günəş elektrik stansiyalarında 42,7 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 1,4 % azdır.