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    Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara düşüb

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:56
    Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,27 ABŞ dolları və ya 3,48 % azalaraq 118,22 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti 119,09 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 4,23 ABŞ dolları və ya 3,66 % azalaraq 111,45 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Neftin qiyməti Türkiyə Cümhuriyyəti Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti ABŞ dolları Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $118
    Azeri Light crude drops to $118.22 per barrel
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