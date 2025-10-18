İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycan Fransaya neft ixracını 84 %-dən çox artırıb

    Energetika
    18 oktyabr, 2025
    15:52
    Azərbaycan Fransaya neft ixracını 84 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Fransaya 165 min 146,12 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 83 milyon 452,4 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 84,1 %, dəyəri isə 1,5 dəfə çoxdur.

    Fransaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 0,97 % olub.

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 8 milyard 938 milyon 864,59 min ABŞ dolları dəyərində 16 milyon 996 min 208,46 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 35 milyard 376 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 18 milyard 606 milyon ABŞ dolları ixracın, 16 milyard 769 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Fransa Xam neft ixrac

