ADY: 9 ayda dəmir yolu xətlərinə 37 dəfə kənar əşya qoyulub
Energetika
- 29 oktyabr, 2025
- 12:39
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC qatarlarının maşinistləri qatar yoluna kənar əşyalar qoymaq səbəbindən 37 dəfə təcili tormozlama ediblər.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nəticədə sərnişinlərin və qatar heyətinin həyatına təhlükə, həmçinin qrafikdə gecikmələr yaranıb.
Hadisələrin əksəriyyətində relslər üzərinə qəsdən daş düzülməsi halları müşahidə olunub.
Xatırladaq ki, bu cür məsuliyyətsiz hərəkətlərlə qatarlara ziyan vuranlar Azərbaycan qanunvericiliyi əsasında məsuliyyətə cəlb olunurlar.
